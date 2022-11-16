شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنشيط السياحة: أطلقنا حملة ترويجية دولية لجذب السائحين بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الهيئة أطقت حملة ترويجية تضمن تسهيل الدخول لمصر وإعطاء تسهيلات وزيارة مقاصد سياحة مختلفة خلال الفترة الراهنة.

وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى: أطلقنا حملة ترويجية دولية بعدد من اللغات تستهدف جذب السائحين والحاضرين بكأس العالم، ولم نحدد أعداد معينة وتقديرات للسياح الذين سيأتون لمصر ونتوقع أن يأتي سياح أكثر من توقعاتنا.

وتابع رئيس هيئة تنشيط السياحة: أطلقنا منذ أكثر من شهر حملة ترويجية للشتاء في مصر حملت عنوان "اتبع الشمس" للترويج للشتاء وهى حملة متكاملة وليست حملة إعلامية فقط ولكنها حملة علاقات عامة أيضا وعقد لقاءات مع كبار منظمى الرحلات في أوروبا.

واستطرد: كنا نتحدث عن مزايا الشتاء في مصر والمزايا التنافسية وهذا لا يقارن بتكلفة الإقامة فى بريطانيا، وأطلقنا الحملة منذ أكثر من شهر، ونستهدف عدة دول وليس بريطانيا فقط.