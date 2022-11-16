شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة المرصد الأفريقى للهجرة: تغير المناخ سيؤدى لنزوح 86 مليون شخص حتى 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة نميرة نجم، مديرة المرصد الأفريقي للهجرة، أن التغيرات المناخية ستتسبب في نزوح 86 مليون مواطن من دول أفريقيا حتى عام 2030، كما توقعت أن يصل العدد إلى 150 مليون مواطن فى عام 2050، قائلة: "هذه الأرقام مفزعة".

وأوضحت السفيرة نميرة نجم، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الدول المتسببة في الانبعاثات بشكل كبير ظلت تتجاهل الآثار الإنسانية بسبب التغيرات المناخية التي تؤدي لهذ النزوح، ومنذ عام 2009 بدأ في المؤتمرات التغيرات المناخية المتعاقبة ذكر الآثار المناخية على البشر.

وتابعت: "الالتزامات فيما يتعلق بالتنمية والتعهدات لا تصبوا لتطلعات القارة الأفريقية والقارة تحتاج 2 تريليون دولار لمواجهة التغيرات المناخية ولكن الدول الكبرى تعهدت بـ100 مليار دولار، ولم يتم الالتزام بالتعهدات الدولية تجاه القارة الأفريقية لمواجهة آثار التغيرات المناخية ومنها الهجرة".