شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكهرباء: مصر فى بؤرة اهتمام أوروبا بما تنفذه من مشروعات الطاقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لإنتاج الهيدروجين الاخضر والطاقة المتجددة بقيمة 35 مليون يورو، مؤكدا أن العالم يهتم بالخطوات التنفيذية التي تتخذها مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن مصر أصبحت في بؤرة الاهتمام والشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبي ودعم الاتحاد الأوربي لملف الطاقة يؤكد أن مصر بها نوايا تنفيذ جادة على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الخضراء.

واستكمل: "لدينا استثمار مباشر في هذا المجال وأوروبا مهتمة جدا بتوسع مصر في الطاقة المتجددة والربط الكهربائي ما بيننا وبينهم بمثابة تعدد لمصادرها للطاقة بعد الازمة التي تعيشها أوروبا حالية في توفير الطاقة".