شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: صاروخ بولندا أُطلق من دفاعات أوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنها تثق بتحقيقات بولندا في الهجوم الصاروخي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن صاروخ بولندا أُطلق من دفاعات أوكرانية.

وتدافع قادة العالم اليوم لتوضيح ما حدث بعد أن أصاب صاروخ بولندا العضو في الناتو وقتل شخصين، مما آثار مخاوف من احتمال إنجرار الحلف إلى حرب أوكرانيا ومواجهة مباشرة مع روسيا.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، إنه ليس لديه دليل ملموس على من أطلق الصاروخ، لكنه وصفه خلال الليل بأنه "روسي الصنع".

واعتبرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن هذا يترك الباب مفتوحًا أمام احتمال إطلاقه من قبل الدفاع الجوي الأوكراني الذي يستخدم أسلحة من الحقبة السوفيتية، فى الوقت الذى رفع فيه الجيش البولندي حالة التأهب القصوى، ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن.