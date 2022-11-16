شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز حماية المستهلك: غرامات منع بيع الأرز تصل إلى 2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الدولة المصرية لديها احتياطي 5 شهور من الأرز المصرى، مشيرًا إلى أن الجهاز عرض على وزير التموين تفعيل المادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، حيث لم تفعل من قبل.

وأضاف حسام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور: "المادة 8 تعني إصدار قرار من رئيس الوزراء شخصيا بجعل منع تداول سلعة ما جريمة يعاقب فاعلها بالحبس سنة، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه".

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك: "أي تاجر يجب أن يبلغ مديرية التموين التابع لها بكميات الأرز التي في حوزته والغرض منها، لأنه إذا لم يحصل على خطاب معتمد وتم ضبط الكميات في حوزته فإنه سيكون معرضا للحبس سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه".

وأكد: "أي حد مخزن أرز شعير في أي مكان هنطبق القانون عليه في حال عدم حصوله على خطاب معتمد"، مشيرًا إلى أن جهاز حماية المستهلك يستقبل 1500 مكالمة على الخط الساخن 19588، 30% منها متعلق بالتموين، ونصح المواطنين باستخدام التليفون الأرض وليس الهواتف الذكية، وهناك رقم واتساب 10577779999: "نتلقى 120 مكالمة تخص أزمات الأرز يوميا، ومن ثم، فقد تم الموافقة على تفعيل المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك لمنع حجب بيع الأرز".