"الإقليمى لعلوم الفضاء": استخدام الهيدروجين الأخضر يزيد من دخل قناة السويس

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء النهرى نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة: إن التنوع البيولوجى هو تنوع الأحياء سواء كان نبات أو حيوان أو إنسان أو كائنات دقيقة مثل البكتريا والفيروسات، مشيرا إلى أن الله خلق الكون بتوازن، لكن التغيرات المناخية أخلت بهذا التوازن والتنوع البيولوجى.

وأضاف علاء النهرى، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنه عندما تزيد حموضة البحار والمحيطات تؤثر على التنوع البيولوجى وخاصة الكائنات البحرية، موضحا أن الشحن البحرى من أخطر التأثيرات على التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن الله حبى مصر بموقع جغرافى مهم، موضحا أن مصر بدأت فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث إن الشحن البحرى والسفن البحرية مهتمة بشكل كبير بتوقيع عقود مستقبلية مع مصر للحصول على الوقود البحرى خاصة أن منطقة قناة السويس منطقة لوجستية وسيزيد دخل القناة بسبب الهيدروجين الأخضر.