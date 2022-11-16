شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يلتقى وزيرة الطاقة والمشروعات والتنمية بمالطا على هامش مؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ميريام دالى وزيرة الطاقة والمشروعات والتنمية المستدامة بدولة مالطا على هامش مؤتمر المناخ.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة فى مجالات المياه والطاقة، وتنسيق الرؤى خلال كافة المحافل الدولية والأورومتوسطية، خاصة فى ظل التحديات المتشابهة التى تواجه البلدين فى مجال المياه.

كما أعرب الجانب المالطى عن دعمه واهتمامه الكبير بمبادرة التكيف فى قطاع المياه التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ، خاصة فى ظل ما تواجهه مالطا من تأثيرات ناتجة عن التغيرات المناخية.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين الفنيين من البلدين لوضع اللمسات النهائية على مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون بين البلدين فى مجال المياه.