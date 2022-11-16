وزير الرى: يجب العمل على وضع قضايا المياه فى قلب العمل المناخى العالمى

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تانيا تروجيلو، مساعدة وزير الشئون الداخلية للمياه والعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية على هامش مؤتمر المناخ.

وأكد سويلم على ضرورة إعطاء الأولوية لقضايا المياه، ومواصلة العمل على وضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى، نظراً للتأثير السلبى للتغيرات المناخية على قطاع المياه.

واستعرض سويلم محاور مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه، مشيراً لأهميتها فى تنفيذ مشروعات للتكيف بالدول الأفريقية والتى تُعد الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية مع أنها الدول الأقل تسبباً فيها.

ومن جانبها، أعربت تانيا عن سعادتها بالمشاركة فى مؤتمر المناخ Cop 27، مشيدةً بالتنظيم المتميز للمؤتمر، كما أعربت عن سعادتها بالتنظيم المتميز لجناج المياه والذى شهد إقبالاً كبيراً من المتخصصين فى مجال المياه من مختلف دول العالم.

كما أثنت على المجهودات الكبيرة التى تقوم بها مصر فى مجال المياه والتى أثمرت على رفع كفاءه إستخدام المياه فى مصر والتى تُعد من أعلى المعدلات على مستوى العالم.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالتنبؤ بالأمطار ومعالجة وإعادة إستخدام المياه.