شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار برنامج المناخ العالمى: مصر نظمت أفضل قمة مناخ فى تاريخ قمم المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مجدى علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أن مصر نظمت أحسن قمة مناخ في تاريخ تنظيم هذا المحفل الدولي، قائلا: "قمة المناخ التي نفذت في شرم الشيخ هذا العام لم يتم تنفيذها بهذه الكفاءة والقدرة من قبل كما تم في مصر".

وأشار الدكتور مجدي علام، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أن 60% من سكان العالم أصابهم ضرر التغيرات المناخية، ومن هذه الأضرار ظهور الأمراض وقلة الغذاء وقلة المياه وبالذات قلة المياه وتملح المياه الجوفية، مؤكدا أن أخطر ظاهرة لتغير المناخ ستكون ما يسمي مهاجرين أو لاجئين بيئيين.

وأوضح الدكتور مجدي علام، أن استخدام الكيماويات أدى للقضاء على الأعداء الطبيعيين للبكتيريا وبالتالي عادت الأمراض في شكل شرس، مشيرا إلى أن آخر تقرير لمنظم الصحة العالمية تحدث عن أن الاحتباس الحرارى زادت معه درجة الحرارة وزادت معه الأمراض.