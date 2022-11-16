شكرا لقرائتكم خبر عن مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق: قرار حصر شهداء الحروب السابقة يرد للأبطال حقوقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمد الغبارى، مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بدايةً من عام 1948 شيء عظيم، مشيدا بقرار الرئيس، قائلا: "ربنا رزقنا برئيس فيه قدر كبير من الرحمة والعقل ويعطي الناس حقوقها".

وأضاف اللواء محمد الغباري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن قرار الرئيس السيسي بفتح هذا الملف سيتسبب في ظهور قصص وبطولات وحصول الأبطال الراحلين على حقوقهم الغائبة، مؤكدا أن هذا القرار سيعطي أصحاب البطولات حقوقهم.

وتابع: "لما الرئيس يفتح هذا الموضوع ويكمل للناس حقوقها الغائبة من سنوات شيء عظيم والأجيال ورا بعضهم بتأخذ قدوة من اللي حصل وتقطع الطريق على الفتنة التي يروج لها أهل الشر"، موضحا أن أعداء الوطن يدخلون للشباب من هذه الموضوعات للتخفيض من عزيمتهم.