شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. السكة الحديد تنفى نشوب حريق بأحد القطارات فى شبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تردد ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن نشوب حريق بأحد عربات السكة الحديد بورشة شبرا، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة وأن العربة المذكورة خارجة عن الخدمة وغير صالحة للاستخدام وأن الأمر كان مجرد تدريب عملي لقوات الدفاع المدني عن كيفية إخماد حريق بعربات السكة الحديد، وذلك بمركز تدريب الحماية المدنية بمنطقة مهمشة.

وتهيب الهيئة بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره من اخبار وعدم تلقي الاخبار الا من المصادر الرسمية تجنباً لإشاعة البلبلة و الذعر بين المواطنين.