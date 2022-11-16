شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تكرم شهداءها.. غدا فى «الخليج 365» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" مصر تكرم شهداءها.. الرئيس السيسى يوجه بحصر دقيق لكل شهداء الحروب السابقة بداية من حرب 1948 لضم ذويهم إلى قوائم المستفيدين من خدمات صندوق تكريم الشهداء.. الرئيس يستعرض التقرير السنوى لنشاط الصندوق.. وحافز مادى استثنائى لصالح المستفيدين بمناسبة العام الدراسى الجديد.

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