شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمارك: سيارات مبادرة المصريين بالخارج معفاة من الضرائب تماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشحات الغيتورى، رئيس مصلحة الجمارك، تفاصيل تدشين موقع سيارات المصريين بالخارج، لافتًا إلى أنه عند استلام الشخص السيارة فهي تُصبح معفاة من الضرائب تمامًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك تطبيقًا يحمل اسم سيارات المصريين بالخارج؛ يوجد عليه أسعار السيارات المتاحة في المبادرة، وجميع التفاصيل الخاصة بها؛ وإذا أراد الشخص شراء السيارة يقوم بإنشاء حساب على موقع المبادرة، ويُقدم فيه طلب الشراء.

وأضاف أنه عند تسجيل الشخص المُقيم بالخارج لشراء السيارة؛ يستطيع استلامها خلال 7 أيام، لافتًا إلى أنه عند حالة عدم حصوله على السيارة يمكنه استلام وديعته المالية التي قام بدفعها بالدولار؛ وهي نفس العملة التي يتم دفع الوديعة بها.

وأوضح أن هناك حوالي 2100 شخص سجّلوا على موقع سيارات المصريين بالخارج، حتى الآن؛ من أجل الحصول على السيارات المتاحة بالمبادرة، مشيرًا إلى أن القنوات الإعلامية ووزارة الهجرة تتحدث عن موقع التسجيل للحصول على السيارات من أجل توعية المواطنين بجميع الاستفسارات التي تدور فى أذهانهم.