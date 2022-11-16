شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بحصر شهداء الحروب السابقة وضم أسرهم لصندوق الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا لمتابعة نشاط صندوق تكريم الشهداء.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى وجه بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بدايةً من عام 1948، لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، وذلك تقديراً من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخاً لقيم الوفاء لأسرهم.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

انخفاض الحرارة غدا وأمطار ورياح مثيرة للرمال والصغرى بالقاهرة 16 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس ، انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد فرص أمطار خفيفة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب محافظة البحر الأحمر على حلايب وشلاتين، مع وجود شبورة مائية صباحا على الطرق، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

الرئيس السيسى يوجه بصرف حافز استثنائى للأسر المستفيدة من صندوق تكريم الشهداء

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا لمتابعة نشاط صندوق تكريم الشهداء.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى وجه بحصر دقيق لكل شهداء مصر فى الحروب السابقة بدايةً من عام 1948 لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، وذلك تقديراً من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخاً لقيم الوفاء لأسرهم.

كما وجه الرئيس السيسى بصرف حافز مادى استثنائى لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وتعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية، كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها.

تشغيل أول مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى 2026 بقدرة 4 آلاف ميجاوات

شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع اتفاقية إطارية بين تحالف عدد من الشركات الخاصة المحلية والإماراتية وعدد من الهيئات الحكومية في مصر يتم بموجبها تطوير برنامج طموح لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة تصل إلى 2000 ميجا وات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27).

ويستهدف التحالف الوصول بالقدرات الإجمالية لأجهزة التحليل الكهربائي المُنتجة للهيدروجين الأخضر إلى 4 آلاف ميجا وات بحلول عام 2030، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 480,000 طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا.

ويعتبر هذا المشروع العملاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة إجمالية تصل إلى 4 جيجاوات يأتي مباشرة عقب إعلان مصدر الإماراتية الأسبوع الماضي عن إقامة مشروع آخر عملاق لطاقة الرياح في مصر بقدرة 10 جيجاوات.

الحكومة: اعتماد تسهيلات تأشيرة الدخول إلى مصر لمشجعى كأس العالم بقطر

اعتمد مجلس الوزراء تسهيلات تأشيرة الدخول إلى مصر، لحاملي كارت المشجع (هيا) الحاضرين لبطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20/11 حتى 18/12/2022، وذلك أسوة بما تم خلال فترة استئناف الحركة السياحية أثناء جائحة كورونا، من تطبيق نظام الإعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين الوافدين للمقاصد السياحية المصرية، ويأتي ذلك في إطار استفادة مصر من هذا الحدث للترويج للسياحة المصرية.

وفي هذا الصدد، قامت وزارة السياحة والآثار بعدد من الاجراءات، من ضمنها التعميم للمنشآت الفندقية بالغردقة وشرم الشيخ، لتقديم نسبة خصم على أسعار الإقامة المعلنة "أونلاين" لمشجعي كأس العالم حاملي بطاقة المشجع (هيا)، بالإضافة إلى بعض الاجراءات التنسيقية التي مازالت قائمة، سواء من حيث التنسيق بين وزارة الطيران المدني وشركة اير كايرو ومصر للطيران وشركات الطيران العاملة بمنطقة الخليج العربي، أو توفير كافة أوجه المساندة في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة، بما يسمح لهم بزيادة الطاقة الجوية الناقلة، وعدد الرحلات المشغلة من الدول العربية المجاورة إلى مصر.

رئيس الوزراء: مصر نجحت بشهادة العالم فى تنظيم (COP27) على أعلى مستوى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الحدث العالميّ الضخم الذي تستضيفه مصر حاليا، والمتمثل في الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، مؤكدا أن مصر نجحت بشهادة العالم في تنظيم هذا الحدث على أعلى مستوى من الكفاءة والإبهار، بعد أن سخرّت له الدولة ووزاراتها وأجهزتها جميع عناصر ومقومات نجاحه، ووفرت له كل الإمكانات والمتطلبات اللوجيستية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث كان الرئيس يتابع دوريا تفاصيل الاستعدادات التي كانت تجرى على قدم وساق لاستضافة هذا الحدث، ولتكون شرم الشيخ في أبهى صورة أمام العالم بأسره.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن هذا النجاح المبهر أثبت قدرة الدولة المصرية على تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات العالمية على أرض الكنانة، كما أنه يشكل مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا كمصريين بالانتماء لهذا الوطن العظيم.

محمد شاكر: مصر تنتج الكهرباء بأقل تكلفة حول العالم بسعر 2 سنت للكيلو وات

أعرب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، عن تقديره للاتحاد الأوروبي لدعم مصر في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى توقيع الشراكة الاستراتيجية للهيدروجين المتجدد بين مصر والاتحاد الأوروبي.

كشف وزير الكهرباء، عن تقليل تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر نتيجة التطور التكنولوجي ، معقبا بقوله: "تمكنا من توليد الطاقة الشمسية بسعر 2 سنت للكيلو وات في الساعة، وهذا إنجاز جديد حيث يعتبر أقل مبلغ في العالم الآن".

قال "وزير الكهرباء" خلال فعاليات قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ممتدة لعقود طويلة خاصة في مجال الطاقة، مضيفا: "لدينا الكثير من النتائج المقدرة بما فيها إطلاق خطة العمل بين الطرفين أعقبها توقيع أول مذكرة تفاهم استراتيجية في مجال الطاقة في 2018، فضلا عن تمويل الكثير من المشروعات خاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة.

أشار إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية للهيدروجين الأخضر مع الاتحاد الأوروبي، حيث تعد الاتفاقية حجز الزاوية في التعاون المستقبلي بين الجانبين، مشيدا بمساهمة المفوضية الأوربية بمبلغ 35 مليون يورو لدعم منصة الطاقة والعلاقة بين الغذاء والطاقة والمياه.

دعا "شاكر" إلى مزيد من التعاون بين دول المنطقة لتعزيز الأسواق الإقليمية في مجال الطاقة، معلقا: "هناك مؤشرات واضحة في التحرك نحو المصادر النظيفة للطاقة مثل الشمس والرياح.

بدء تسليم أراضى "بيت الوطن" والأكثر تميزاً بالقاهرة الجديدة الأحد المقبل

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل 20/11/2022، وحتى يوم الخميس الموافق 2/2/2023، في تسليم قطع أراضي بيت الوطن " للمصريين العاملين بالخارج " والأكثر تميزاً ببعض مناطق الحي الثالث والحي الرابع بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان، أنه يتم الحضور شخصياً لاستلام قطعة الأرض أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام بعد سداد المبالغ المستحقة طبقاً لكراسة الشروط، لافتاً إلى أن طرح قطع الأراضي السكنية المرفَّقة للمواطنين يأتي في إطار الحرص على توفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن " للمصريين العاملين بالخارج " بالحي الثالث المنطقة L من 1 : 15، يوم الأحد 20/11/2022، والقطع من 16 : 30، يوم الثلاثاء 22/11/2022، والقطع من 31 : 45، يوم الخميس 24/11/2022، والقطع من 46 : 60، يوم الأحد 27/11/2022، والقطع من 61 : 75، يوم الثلاثاء 29/11/2022، والقطع من 76 : 90، يوم الخميس 1/12/2022، والقطع من 91 : 105، يوم الأحد 4/12/2022، والقطع من 106 : 117، يوم الثلاثاء 6/12/2022، وتخصيص يومي الأربعاء 7/12/2022، والخميس 8 /12/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

أسوشيتد برس: استهداف ناقلة نفط بطائرة مسيرة قبالة سواحل عمان

وسط تصاعد التوترات مع إيران، أعلن مسؤول دفاعى أن ناقلة نفط قبالة سواحل عمان تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة تحمل قنابل، وقال المسؤول الدفاعى فى الشرق الأوسط، مشترطًا عدم كشف هويته، اليوم الأربعاء، أن الهجوم وقع مساء أمس قبالة سواحل عمان، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

وحسب موقع العربية، أوضح أن السفينة تحمل علم ليبيريا، واسم "باسيفيك زيركون"، مضيفًا أن شركة "ايسترن باسيفيك شيبينغ" ومقرها فى سنغافورة تشغلها، فيما تعود ملكية الشركة المذكورة إلى الثرى الإسرائيلى إدان عوفر.

بدوره، أوضح متحدث باسم الأسطول الأمريكى الخامس المتواجد فى المنطقة أنه على علم بالحادث.

كذلك، أكدت منظمة التجارة البحرية البريطانية، وهى منظمة عسكرية بريطانية تراقب أنشطة الشحن فى المنطقة،وقوع الهجوم، مضيفة أن التحقيقات جارية حاليًا لمعرفة التفاصيل.

دراسة صادمة تكشف خطرا يهدد مليار شاب بالإصابة بفقدان السمع

كشفت دراسة حديثة إن حوالى 0.67 إلى 1.35 مليار شخص، تتراوح أعمارهم بين 12 و34 عامًا حول العالم، من المحتمل أن ينخرطوا فى ممارسات استماع غير آمنة"، وبالتالى يتعرضون لخطر فقدان السمع.

وأوضحت مؤلفة الدراسة الرئيسية، لورين ديلارد، مستشارة لمنظمة الصحة العالمية، والتي نشرت الثلاثاء، في الدورية العلمية "BMJ Global Health"، حسبما ذكر موقع سى ان ان أنه عندما يتعلّق الأمر بمقاطع الفيديو والموسيقى والأفلام، فمن الشائع أن يستمع المراهقون والشباب لها بصوت مرتفع للغاية ولفترة طويلة، وإذا استمر ذلك لفترة طويلة، يمكن أن تتضرر الخلايا والتراكيب الحسية في الأذن بشكل دائم، ما يؤدي إلى فقدان السمع، أو طنين الأذن، أو كليهما.

وبحسب الدراسة، أجرى الباحثون تحليلاً إحصائيًا للمقالات العلمية المتعلقة بممارسات الاستماع غير الآمنة التي نُشرت بين عامي 2000 و2021، عبر ثلاث قواعد بيانات.

وتم تتبع ممارسات الاستماع غير الآمنة وفقًا لاستخدام سماعات الرأس وكذلك حضور فعاليات ترفيهية، مثل الحفلات الموسيقية، والذهاب إلى الحانات والنوادي، وفقا لما ذكرته الدراسة.

وتحد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مستويات الضوضاء الآمنة عند حوالي 85 ديسيبل على مدى 40 ساعة في الأسبوع.

البحوث الفلكية: شهب الأسديات تمطر سماء مصر غدا بـ15 شهابا فى الساعة

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد يومى غدا الخميس وبعد غد الجمعة المقبلين 17 - 18 نوفمبر مع زخة شهب الأسديات.

وقال أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن شهب الأسديات هى زخة شهابية متوسطة يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 15 شهاب في الساعة، وتشتهر هذه الزخة الشهابية بأن لها ذروة إعصارية كل 33 سنة، حيث يمكن رؤية مئات الشهب في الساعة الواحدة عند حدوثها، وقد حدث هذا الأمر أخيرا عام 2001، وتنتج شهب الأسديات من حبيبات الغبار التي يخلفها مذنب تمبل- تتل الذي تم اكتشافه عام 1865، وتستمر هذه الزخة من 6 إلى 30 نوفمبر، وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 17 وفجر 18 نوفمبر.

وقال: سيحجب قمر التربيع الثاني العديد من الشهب الخافتة هذا العام باستثناء اللامع منها، وأفضل مشاهدة ستكون بعد منتصف الليل مباشرة من مكان مظلم تماما بعيد عن أضواء المدينة، حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من برج الأسد وهو سبب تسميتها، كما يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان أخر في السماء.