شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام أمام جمعية النواب العموم العرب: إنشاء آلية تواصل سريعة بين أعضاء الجمعية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أن أهم أهداف الجمعية النواب العموم العرب، هو تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضائي الدولي بين أعضائها، واقتراح آليات ووسائل التغلب عليها بتوفير قنوات اتصال دائمة بين النيابات العامة وهيئات الادعاء العام الأعضاء، بما يضمن سرعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها المستشار حماده الصاوي النائب العام، أثناء افتتاحه فعاليات الاجتماع الثانى لجمعية النواب العموم العرب التي ترأسها النيابة العامة المصرية.

أوضح أنه تحقيقًا لتلك الأهداف تم إنشاء آلية تواصل سريعة وفعَّالة بين تلك الجهات بتعيين نقاط اتصال بها ساهمت بالفعل في إنجاز العديد من طلبات التعاون القضائي الدولي على نحو متميز، وبصورة غير مسبوقة، مما كان له الأثر العظيم في مكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ومنع توفير ملاذ آمن لمرتكبيها.

وأشار النائب العام إلى أن أحد الأهداف العامة لهذه الجمعية أيضًا هو تطوير القدرات والمهارات الفنية والإدارية لأعضاء النيابة العامة بالدول الأعضاء، خاصة في مجال تحصيل وإقامة الأدلة، وإجراءات الملاحقة القضائية، والتعاون الدولي، بما في ذلك من تعقّب وضبط وتجميد ومصادرة العائدات الإجرامية المتحصلة من مختلف الجرائم، وتحقيقًا لتلك الأهداف فقد تم عقد العديد من البرامج التدريبية المتخصصة للسادة أعضاء النيابات العامة بالجمعية خلال عامي 2021م و 2022م، وأكد استمرارَ تلك البرامج مستقبلًا.