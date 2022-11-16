شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تضبط صاحب مخبز بحوزته 250 بطاقة للاستيلاء على أموال الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الدخلية من التحفظ على 250 بطاقة تموينية، بحوزة صاحب مخبز بلدى بمحافظة الجيزة، وتم ضبط مسؤل المخبز، وتحرير مخالفة بتجميع 250 بطاقه تموينية بداخل مخبزه بغرض التربح والاستيلاء على المال العام، عن طريق تسجيل عمليات وهمية لصرف خبز.

وحررت مديرية التموين بالجيزة محضر لمخبز لبيع سلع وتجميع بطاقات تموينية من أجل الاتجار والتربح والاستيلاء على اموال الدعم وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة فى هذا الشأن.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تستمر فيه وزارة التموين فى الحملات الرقابية تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالرقابة عَلى الاسواق وتوجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الدخلية بتشكيل حملات ومتابعة الاسواق يوميا، ووجه الوزير باستمرار زيادة معدلات ضخ السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة على مستوى كافة المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

وتستمر سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك فى المرور على الأسواق لمتابعة توافر السلع، ومدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة فى الأسعار، وأن من يحاول التلاعب سيتم تحرير محضر له وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان جهاز حماية المستهلك قد ناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى أو من خلال كل طرق التواصل الأخرى.