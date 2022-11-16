شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: مبادرة المرأة الأفريقية تهدف إلى ترجمة السياسات والقرارات لأفعال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع كل من أوشا راو موناري وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة المساعدة للبرنامج الانمائي UNDP ، و راكيل لاجوناس، المديرة العالمية للمساواة بين الجنسين، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، و أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمناقشة سبل التعاون في ملف المرأة والتغير المناخي، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ COP 27.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسى ملامح المبادرة الرئاسية "المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ" التى أطلقت خلال اليوم الرئاسي للمرأة، موضحة أن تلك المبادرة تهدف إلى ترجمة السياسات والقرارات إلى أفعال، مؤكدة على ضرورة مشاركة جميع الجهات لتنفيذها ، وعبرت عن تطلعها نحو التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى للعمل على تنفيذ هذه المبادرة، لرؤية نتائج ملموسة في قمة المناخ القادمة COP 28.

وعرضت الدكتورة هالة السعيد مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" التى تقودها مصر ممثلة فى مع وزارة التخطيط والتنمية ، وتستهدف تحسين جودة الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفا وفقرا في القارة الإفريقية بحلول عام 2030، وذلك بطريقة تتلائم مع التغيرات المناخية التي تواجهها إفريقيا والعالم أجمع ، وتم اطلاقها ضمن فعاليات يوم "الزراعة والتكيف".