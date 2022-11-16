شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: بدء تنفيذ مبادرة التكيف خلال الشهور القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فيرجينيوس سينكفيتشوس المفوض الأوروبى للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالإتحاد الأوروبى، على هامش مؤتمر المناخ، حيث تم التباحث حول التعاون بين الوزارة والإتحاد الأوروبى فى مجال الموارد المائية والرى.

أشار سويلم إلى قيام مصر ببذل جهود كبيرة لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى من خلال عدد من الإجراءات والفعاليات من أبرزها عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه حيث تم إطلاق "وثيقة إعلان القاهرة"، وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ والتى تم خلالها إطلاق "مبادرة التكيف بقطاع المياه" والتى تم إعدادها بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، مشيراً إلى أن المجتمع الدولى تأخر فى إدراج المياه ضمن فعاليات المناخ السابقة وهو ما تحقق أخيراً بتنظيم يوم للمياه للمرة الأولى على الإطلاق والذى تم خلاله إطلاق مبادرة التكيف.

وأوضح أنه سيتم خلال الشهور القليلة القادمة إتخاذ الخطوات الإجرائية اللازمة للبدء فى التنفيذ الفعلى لمبادرة التكيف، حيث سيتم وضع الهيكل التنظيمى وتشكيل سكرتارية المبادرة و وضع خطة عمل المبادرة والتى تتضمن خطة تفصيلية بمشروعات واضحة، ليتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة ومشروعاتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمقرر عقد فى مارس 2023.

وتم خلال اللقاء التباحث حول التعاون المشترك بين مصر والإتحاد الأوروبى لتوفير الدعم لمركز التدريب الإقليمى التابع للوزارة، لتصبح مصر مركزاً إفريقياً لبناء القدرات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

ومن جانبه أكد المفوض الأوروبى على دعمه لمبادرة التكيف فى قطاع المياه التى تُعنى بقضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى، وحرصه على تدعيم التعاون مع مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات.