شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة ترسم كاهنين فى شمال الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صل الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة القداس الإلهى، فى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، وشاركه عدد من الآباء الكهنة من الإيبارشية ومن إيبارشيات أخرى، وعقب صلاة الصلح سام نيافته اثنين من الشمامسة كهنة للخدمة بكنائس الإيبارشية، وهم:

الشماس مكسيموس الضبع كاهنًا باسم القس مكسيموس، للخدمة بكنيسة السيدة العذراء ببشتيل.

الشماس جميل رياض كاهنًا باسم القس أفرايم للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والقديس مار لوقا بأول سهم.

ومن المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يوما التالية للرسامة في دير السريان بوادى النطرون.



رسامة الكاهنين



جانب من الرسامة