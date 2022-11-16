شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: عند الحديث عن تحلية المياه علينا النظر للطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "مسار المياه نحو الطاقة.. الترابط بين المياه والطاقة"، التي نظمها الاتحاد الأوروبى ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27.

أشار سويلم إلى دور الترابط الفعال بين الماء والغذاء والطاقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها المعنى بالمياه ، مشيراً لأهمية التفات المجتمع الدولى لهذا المفهوم المهم المعنى بتحقيق الترابط بين الماء والغذاء والطاقة عند التفكير في حلول لتحديات المياه والغذاء على الصعيد العالمى ، كما أن مفهوم الترابط بين الماء والغذاء والطاقة سيكون أحد عناصر التعاون الإقليمى بين الدول والمبنى على مبدأ "المنفعة للجميع" ، وحتى على المستوى المحلى.. فإن تحقيق هذا الترابط سيُسهم في التعامل مع تحديات المياه والغذاء التي تواجهها الدول.

وأضاف أنه حال رغبة دول العالم فى تحقيق هدف "القضاء التام على الجوع" Zero Hunger .. فإن الأمر يستلزم التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه ، مضيفاً أنه عند الحديث عن تحلية المياه فإن علينا النظر لعنصر الطاقة الذى تمثل تكلفته نصف تكلفة عملية التحلية ، وبالتالي فيجب الإعتماد على العلم لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذي جدوى إقتصادية من خلال استخدام المياه المحلاة في "الإنتاج الكثيف للغذاء"، والعمل على تحقيق التكامل المنشود بين العناصر الثلاث "الشمس والرمال والمياه المالحة" خاصة بالمنطقة العربية وأفريقيا.