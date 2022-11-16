الحكومة تعلن "الأرز" سلعة استراتيجية لمواجهة حجبه عن الأسواق.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - يستغل بعض التجار احتياج المواطنين لبعض السلع الاستراتيجية وإقبالهم عليها ويسعون لتحقيق أرباح كبيرة من خلال إخفاء تلك السلع وإعادة طرحها بعد ارتفاع سعرها فى السوق السوداء.

من جانبه، قطع قرار صادر من مجلس الوزارء الطريق على هولاء التجار، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار الأرز من المنتجات الاستراتيجية المحظور حبسها عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو أية صورة أخرى

ألزم القرار حائزى الأرز لغير الاستعمال الشخصى بإخطار مديريات التموين المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم

يُعاقب المُخالفون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة أيهما أكبر

فى حالة العودة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتُضاعف قيمة الغرامة بحدّيها

يُستثنى من تطبيق قرار تحديد سعر الأرز النوع الأبيض الفاخر العريض بنسبة كسر لا تزيد على 3% على أن يكون مُعبّأ تعبئة فاخرة ولا يتجاوز 18 جنيها للكيلو