شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة جديدة لنشطاء المناخ للمطالبة بتحقيق العدالة المناخية للعالم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏تتواصل فعاليات قمة المناخ، مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة السابع والعشرين في مدينة شرم الشيخ وسط حالة من الاهتمام المحلي والعالمي الكبير، ويتزامن مع ذلك استمرار المظاهرات والوقفات الاحتجاجية من نشطاء المناخ المشاركين في القمة للمطالبة بالعدالة المناخية، رافعين لافتات تطالب بتحقيق تلك العادة الآن، وذلك فى المنطقة الزرقاء بقمة المناخ.

‏رفع المتظاهرون ‏المشاركون من أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا لافتات منها تجهزوا لوفاة الإنسانية وتجهزوا لوقوع الضرر الكبير، مطالبين بالتوقف الفورى لكافة الملوثات الناجمة عن النشاط الصناعى مع دعم وتمويل الدول الفقيرة.

‏وتتواصل فعاليات قمة المناخ التي تختتم أعمالها بعد غد الجمعة، وسط حالة من الاهتمام الكبير ومشاركة غير مسبوقة في تاريخ قمم المناخ السابقة، وسط حالة من التفاول حول المقررات التي يمكن أن تقوم بها هذه القمة لإصلاح الخلل العالمي في ملف العمل المناخى.