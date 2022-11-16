شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق طريق بن زايد الجنوبى بالقاهرة لمدة شهر لإجراء إصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى إدارة المرور عملية غلق لطريق بن زايد الجنوبي بمنطقة القاهرة الجديدة لمدة شهر مع تعيين خدمات مرورية لتنفيذ بعض أعمال الإصلاحات للطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ،وسط متابعة لحظية لحركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إن الإدارة العامة لمرور القاهرة ستعين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامناً مع تنفيذ إجراء بعض الإصلاحات على الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إلى العاصمة الإدارية، فقد تقرر غلق طريق بن زايد الجنوبى إعتباراً من الساعة 11,00م يوم الخميس الموافق 17/11/2022 ولمدة شهر، مما يستلزم إجراء بعض التعديلات لتسيير الحركة المرورية.. ولذلك على النحو التالى:

➢ تحرك عربات النقل الثقيل على طريق جنوب الجنوبى.

➢ تحرك العربات الملاكى فقط فى الحارة البطيئة لطريق بن زايد الجنوبى.

➢ يمنع نهائياً أى تواجد لـ ( عربات النقل ، الباعة الجائلين) على طريق بن زايد الجنوبى لأى سبب من الأسباب.

ولفت المصدر، أن الإدارة العامة لمرور القاهرة، ستتعين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.