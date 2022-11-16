شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن انتظام عمل عدة إدارات بالعاصمة الإدارية الجديدة طوال أيام الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه قد بدأ بالفعل انتظام عمل عددٍ من الإدارات ضمن الهيكل التنظيمي لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بشكل مستدام طوال أيام الأسبوع، من المكاتب المُخصصة والمُجهزة لهم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المتحدث الرسمى، أن ترتيبات انتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، تسير بإيقاعٍ سريع، ووفق برنامج زمني محدد، بهدف الوصول إلى عمل الوزارات كافة بصورة كاملة من مقارها بالحي الحكومي، في وقت قريب.