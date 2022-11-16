شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوروبى لإعادة الإعمار" يقدم 41.5 مليون دولار لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أنه تم زيادة حصته فى شركة تطوير الطاقة المتجددة الرائدة فى مصر "انفينيتى" من خلال التزام إضافي بقيمة 41.5 مليون دولار.

وأوضح البنك - في بيان اليوم الأربعاء، أنه يعد أحد المساهمين الحاليين في الشركة، حيث استثمر 60 مليون دولار في عام 2020، وبجانب هذا المبلغ، ستدعم القيمة الجديدة البالغة 41.5 مليون دولار خطط "إنفينيتي" للتوسع داخل مصر وخارجها.

وأضاف أن التمويل سيمكن الشركة من الاستحواذ على منصة الطاقة المتجددة الإفريقية "ليكيلا باور" من خلال شركتها الفرعية "إنفينيتي باور هولدنج"، ليضيف الاستحواذ على ليكيلا 1.1 جيجاوات من الأصول التشغيلية التي تحول إنفينيتي باور إلى أكبر منصة للطاقة المتجددة الإفريقية.

وتابع أن الأصول غير المتعلقة بالتوليد مثل نقاط شحن السيارات الكهربائية الجديدة وشبكة توزيع الكهرباء سوف تستفيد من التطوير، منوهًا بأن هذا الاستثمار الأخير من البنك يسيهم في تحول مصر المستمر إلى الطاقة المتجددة.



ولفت إلى أن "إنفينيتي" تمتلك مجموعة كبيرة من مشاريع الطاقة المتجددة في مصر والتي ستساعد الحكومة المصرية على تحقيق هدفها المتمثل في توليد 42% من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.

وقالت نانديتا بارشاد العضو المنتدب لمجموعة البنية التحتية المستدامة التابعة للبنك الأوروبي: "يسعدنا أن ندعم تحول الاقتصاد الأخضر في مصر من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص القوية في سوق الطاقة من خلال التزامنا بإنفينيتي إنرجي، والتي ستصبح واحدة من أكبر الشركات مزودي الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما بعد الاستحواذ على Lekela، فمصر قوة عظمى في مجال الطاقة ولديها موارد كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ولديها القدرة على أن تصبح رائدة إقليمية في توليد الطاقة المتجددة".

من جهته.. قال محمد إسماعيل منصور الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفينيتي: "نقدر الدعم الذي قدمه لنا البنك الأوروبي ونقدر هذه الشراكة بكل إخلاص، ومن الضروري بالنسبة لنا أن نتشارك مع المنظمات المناسبة التي تضيف ميزة حقيقية لجهودنا في تقديم حلول الطاقة المستدامة للجميع".

وأضاف: "نتطلع إلى بناء مستقبل مستدام وأخضر، ليس فقط لمصر ولكن أيضًا لكل إفريقيا، ونهدف إلى تحقيق ذلك من خلال الدعم القيم من جميع شركائنا الاستراتيجيين".

وأشار إلى أن إنفينيتي هي إحدى عملاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومطور الطاقة المتجددة الرائد في مصر بمجموعة من 184 ميجاوات تعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر، وخط أنابيب بحوالي 1.95 جيجاوات في المنطقة.