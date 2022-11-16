شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف معلومات هامة حول أعراض وعلاج الفيروس المخلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن المصابين بالفيروس المخلوى يعانون من سيلان فى الأنف وأعراض خفيفة لا يحتاجون إلى المستشفى، وأن 1% من الأطفال المبتسرين "الولادة المبكرة" لديهم عوامل خطورة، وقد يصابون بأزمات رئوية ويحتاجون إلى الدخول للمستشفى.

وكشفت عن الأعراض التنفسية والتي تضمنت "ارتفاع درجة الحرارة والكحة والبلغم وسيلان الأنف وفقدان في الشهية"، موضحة أن الفيروس المخلوى مثل الأنفلونزا قد يكون أصلهم حيوانى أو تحور من شخص إلى آخر، وتكون أعراضهم نفس أعراض الأنفلونزا وعلاجهم أيضا.

وأوضحت أنه للوقاية من الفيروسات التنفسية والتى شملت الغسيل المستمر للأيدى وعدم تقبيل الأطفال في مثل هذه الأوقات والتنظيف المستمر للأسطح، مضيفا أنه في حالة صعوبة التنفس أو زرقان الجلد يجب التوجه للمستشفى، وأغلب الإصابات تكون بين الأطفال الذين سنهم عامين، وتابع: يفضل عدم الذهاب للمدرسة في حالة الإصابة لأن الفيروس ينتقل من خلال النفس.

وأشارت إلى طرق رفع المناعة للوقاية من الفيروسات التنفسية من خلال تناول كثرة السوائل والأغذية التي ترفع المناعة وتناول الفاكهة التي تحتوى على فيتامين سى مثل البرتقال والليمون مع الحرص على التغذية الصحية والتهوية الجيدة مع عدم التعرض للبرد بشكل مباشر.