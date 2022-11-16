شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تشكيل "الأعلى للاستثمار".. أبرز قرارات الحكومة باجتماعها الأسبوعى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات، ونستعرض أبرزها في الانفوجراف التالي:













الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق انضمام مصر لعضوية مؤسسة التمويل الأفريقية والمشاركة فى هيكلها التمويلى

الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل "المجلس الأعلى للاستثمار" ونظام عمله

الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل المساحة الواردة بالقرار 148 لسنة 2014 لصالح هيئة مياه الشرب فى المدامود بالأقصر

الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتغيير غرض استخدام 500 فدان بالمنيا من الاستزراع إلى التعليم وإعادة تخصيصها لصالح الأزهر

الموافقة على تحديد بعض المنشآت كأصول علاجية آلت لهيئة الرعاية الصحية بموجب قانون التأمين الصحى الشامل فى الإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس

منح مُهلة بدون مُقابل لكل الأراضى المُخصصة للشركات العقارية والجمعيات والنقابات والجهات تحت مظلة المشروع القومى للإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة

اعتماد قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن الإسناد المُباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال

اعتماد تسهيلات تأشيرة دخول مصر لحاملى كارت المشجع "هيا" الحاضرين لكأس العالم فى قطر من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر

التصديق على موافقات بإقامة 227 مشروعا فى 13 محافظة على مساحة 193 فدانا بهدف النفع العام

إقرار توصيات لجان إنهاء النزاعات الحكومية فى 59 منازعة حرصا على إنهاء القضايا أو تسوية أى نزاع دون لجوء للقضاء

استعراض موقف مشروع "التجلى الأعظم" فى سانت كاترين ومعدلات إنجاز مركز الزوار وساحة السلام

إقرار توصيات لجنة قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمبانى

صرف المساندة المقدمة لشركة مصر للطيران للشحن الجوى للعام المالى 2021/ 2022 وفق النسب المحددة بالمذكرة المعروضة على المجلس