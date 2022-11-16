شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن اعتماد 65 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أسماء الناجحين من محافظة شمال سيناء المجموعة الأولى، وكفر الشيخ والشرقية المجموعة (الرابعة والخامسة)، من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الأزهرية 2022م.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها ستنشر تباعًا أسماء باقى الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق الفوج الثالث عشر لمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي للأئمة والطلاب الوافدين، وذلك من يوم الأحد الموافق 20 / 11 / 2022م حتى الثلاثاء 22 /11 /2022م، وسيستضيف المعسكر عدد (20) إمامًا من أئمة أوقاف القاهرة، وعدد (30 ) إماما من أئمة أوقاف البحيرة، وعدد (40) إماما من أئمة أوقاف الإسكندرية بإجمالي 90 إماما، إلى جانب عدد (15) طالبا من الطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث يتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة ، علما بأن السفر إلى الإسكندرية في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 20 / 11 / 2022م من أمام المجلس الأعلى بالنسبة لأئمة أوقاف القاهرة والطلاب الوافدين، أما باقي السادة الأئمة المشاركين من مديرتي أوقاف البحيرة والإسكندرية فعليهم التواجد بمقر المعسكر في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022م.