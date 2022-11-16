شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مصر بذلت مجهودات كبيرة لوضع قضايا المياه فى قلب العمل المناخى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ماريا هيلينا نائب مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، حيث تم التباحث حول التعاون بين الوزارة والمنظمة فى مجال الموارد المائية والرى.

وأشار سويلم إلى قيام مصر ببذل جهود كبيرة لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمى من خلال عدد من الإجراءات والفعاليات من أبرزها إطلاق مصر لمبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه والتي تم إعدادها بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، مؤكداً على أهمية دعم الجميع لهذه المبادرة الهامة التى تُعنى بقضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى، مع التأكيد على أهمية البدء في إجراءات تحويل هذه المبادرة إلى مشروعات حقيقة يتم تنفيذها على الأرض وخاصة بالدول الأفريقية.

ومن جانبها، أعربت ماريا عن سعادتها بتنظيم "يوم للمياه" للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ، مؤكدة على دعمها الكامل لمبادرة التكيف بقطاع المياه التي أطلقتها مصر رسمياً خلال يوم المياه ، والتأكيد على أهمية دمج ملفى المياه والغذاء في العمل المناخى ، مع استعداد منظمة الفاو للتعاون في هذا المجال.

وتم التباحث حول الإستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمقرر عقد بنيويورك في مارس 2023 ، والتي سيتم خلالها إعلان كافة التفاصيل الكاملة لخطة عمل مبادرة التكيف في قطاع المياه ، كما تم التباحث حول "خريطة مسار المياه 2030" Water Roadmap 2030 ، والتي تهدف لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 مع التركيز بشكل خاص على الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بالمياه.