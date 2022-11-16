شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء تخاطب هيئة التدريب الإلزامى لتنظيم امتحان مزاولة المهنة للامتياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت نقابة أطباء مصر، الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء بطلب تنظيم امتحان مزاولة المهنة لأطباء الإمتياز بكليات طب الأزهر بنين بالقاهرة وطب الفيوم وكفر الشيخ، والذين لم يتمكنوا من التسجيل ودخول امتحان مزاولة المهنة الذى نظمته الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي لأطباء الامتياز نوفمبر الجاري.

قال الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام النقابة العامة للأطباء أن منسقي أطباء الإمتياز بكليات الأزهر بنين القاهرة وكفر الشيخ والفيوم لم يستطيعوا التواصل مع منسق أطباء الامتياز بهيئة التدريب الإلزامي نظرا لتغييره مما أسفر عن عدم إمكانية تسجيل بيانات أطباء الامتياز بهذه الكليات وعدم دخولهم الامتحان.

وتقدم حمدي لرئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى برغبة أطباء الامتياز بكليات الطب الثلاث في تنظيم امتحان لمزاولة المهنة لهم أسوة بزملائهم حتى لا تكون لديهم فرصة واحدة للامتحان في فبراير المقبل، كما عرض استعداد نقابة أطباء مصر المساعدة في التنسيق لشؤون أطباء الإمتياز، ورشحت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء لذلك حال رغبة الهيئة.

يذكر أن الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي اتخذت قرارا لأول مرة هذا العام تنظيم دورين لامتحان مزاولة المهنة في نوفمبر وفبراير بدلاً من دور فبراير فقط، والذى لاقى استحسان الأطباء والنقابة.