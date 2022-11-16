شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: طرح 3 مناقصات لمشروع مصرف كتشنر للحد من آثار تغيرات المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن طرح ثالث مناقصات مشروع مصرف كتشنر ،لإنشاء محطة وسيطة بقطور بمحافظة الغربية، وأخرى بنبروه بمحافظة الدقهلية.

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ رؤية الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات الصلبة وتحسين جودة المياه للحد من آثار التغيرات المناخية، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببذل أقصى الجهود لإنجاز مشروعات تحسين جودة الحياة البيئية، من خلال الارتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة.

ووجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بسرعة تنفيذ مشروعات تحسين منظومة المخلفات الصلبة التى ينفذها مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر - مكون المخلفات الصلبة الذى يتم تنفيذه فى ثلاث محافظات، وهى الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، والممول بقرض من البنك الأوروبى، لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليون يورو.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، طرح المناقصة الثالثة لمشروع إنشاء المحطات الوسيطة، وتشمل محطة وسيطة بقطور بالغربية محافظة بطاقة تصميمية 300طن/يوم، ومحطة وسيطة بنبروه بمحافظة الدقهلية بطاقة تصميمية 300طن/يوم، من خلال منصة التعاقدات الإلكترونية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ECEPP.

وأشارت وزارة التنمية المحلية، إلى أن التقديم متاح فقط من خلال المنصة الإلكترونية، من 15 نوفمبر 2022 وينتهى التقديم فى 15 يناير 2023، ولا يعتد بأى عروض تقدم ورقياً للوزارة.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على الانتهاء من تنفيذ مشروع تطهير مصرف كيتشنر، وتحسين جودة المياه ومكون المخلفات الصلبة الذى يعد الأول من نوعه في مصر، للتصدى لعدة مصادر للتلوث في آن واحد من خلال ضخ استثمارات لبناء منظومة متكاملة للنظافة ، تتضمن إنشاء مصانع تدوير ومعالجة مخلفات صلبة و محطات وسيطة وتأهيل وإغلاق مقالب عشوائية ، وإعادة تأهيل جراجات وشراء معدات جمع ونقل المخلفات الصلبة، وذلك لتحقيق الهدف العام من المشروع هو تحسين الصحة العامة والوضع البيئى مما يساعد على استقرار الوضع الاقتصادى والاجتماعى لسكان الثلاث محافظات المستهدفة من المشروع ، بالإضافة إلى تقليل أثار التغيرات المناخية والتكيف معها، لما ينتج عنه من تحسين جودة الحياة، وتحسين جودة المسطحات المائية، وتحسين جودة التربة .