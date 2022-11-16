شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يكرم الطالب محمد الحسينى عابر المانش من ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الطالب محمد الحسيني من ذوي الهمم، الذى يدرس بالفرقة الثالثة بقسم الاجتماع بكلية الآداب لنجاحه فى عبور بحر المانش، بحضور الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب.

والبطل المصرى محمد الحسينى، من أبطال ذوى الهمم، نجح فى عبور "بحر المانش"، الذى تم تنفيذه فجر السبت 5 أغسطس الماضى.

وخاض اللاعبون مرانهم الأخير الجمعة، وتضم البعثة كلا من "خالد شلبى" السباح العالمى وقاهر المانش، والسباح محمد الحسينى - من ذوى الهمم متلازمة داون، والسباح أحمد أسامة، والسباحة الأولمبية “شيرويت حافظ”.

جاءت الفكرة عندما تم التواصل مع السباحة الألمانية يتنا دينكن - إعاقة حركية عام 2018، وطلبها من خالد شلبى الانضمام لفريق عبور بحر المانش، حيث تم تكوين فريق يقوم على الدمج والمزج بين الأصحاء وذوى الهمم، وكذا فريق متعدد الجنسيات بقيادة مصرية فى إشارة إلى دعم التواصل والتعاون بين الشعوب.