شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء توقع اتفاقية مع الإمارات لإنتاج 1000 ميجاوات من الهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الحكومة المصرية ممثلة بالصندوق السيادي المصري، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع إحدى الشركات الإماراتية، اتفاقية إطارية لتطوير مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 ميجاوات، وذلك على هامش مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ (COP27).

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع فى منطقة العين السخنة بمحافظة السويس على مرحلتين، بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات لكل مرحلة، ومن المقرر أن يكون قادر عند اكتماله على إنتاج 800 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً التي سيتم تسويقها في الأسواق المحلية والعالمية، تمهيدا لتصديرها للشركات الأوروبية والصينية واليابانية بشأن شراء إنتاج للأمونيا الخضراء.

ويساهم مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا فى تمكين مصر من أن تصبح مركزا للطاقة النظيفة فى إفريقيا وفى جميع أنحاء العالم، فى الوقت الذى يعمل فيه العالم بشكل جماعى نحو انتقال الطاقة.