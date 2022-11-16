شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد توضح تفاصيل طقس الويك إند وتكشف: ارتفاع طفيف بالحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع بالتحديد خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وقال عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن البلاد تشهد مع نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل استقرارا تاما فى الأحوال الجوية على كل أنحاء الجمهورية، خاصة بعدما شهدنا تساقط أمطار بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق مختلفة.

وأشار إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوى مع كتل هوائية جافة على سطح الأرض تؤدى إلى استقرار فى الأحوال الجوية مع ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، حيث ترتفع درجات الحرارة العظمى بالقاهرة على سبيل المثال لـ26 درجة.

وأوضح أن الارتفاع فى درجات الحرارة يكون بمعدل درجتين، مشيرا إلى وجود نشاط رياح على الجانب الشمالى الغربى تؤدى لإثارة الرمال والأتربة على السلوم ومطروح يومى الجمعة والسبت.

وأشار إلى أن فرص الأمطار منعدمة والأجواء بصفة عامة خريفية مستقرة تسمح بممارسة كل الأنشطة اليومية والاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع.

ويشهد، اليوم الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كل الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الغربية وشمال الوجه وجنوب محافظة البحر الأحمر على حلايب وشلاتين ورأس بناس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.