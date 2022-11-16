شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تنجح فى تنفيذ محطة الطاقة الفوتوفولطية فى الزعفرانة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم التحديات التى تسببت بها جائحة كورونا إلى جانب الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الأوكرانية، إلا أن وزارة الكهرباء تمكنت من تنفيذ محطة توليد الكهرباء من الطاقة الفوتوفولطية بقدرة 50 ميجا وات فى الزعفرانة بمحافظة السويس فى وقت قياسى وذلك خلال استضافة مؤتمر المناخ العالمى كوب 27 فى شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر الجارى.

المحطة تم تنفيذها من خلال التعاون المثمر بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA) وبنك التنمية الألمانى KfW من خلال قرض ميسر بقيمة يبلغ نحو 39 مليون يورو.

وترتبط المحطة الفوتوفولطية بقدرة 50 ميجا وات بالشبكة القومية للكهرباء من خلال محطة محولات الزعفرانة وستقوم بتوليد الكهرباء الخضراء بنحو 100 مليون كيلو وات ساعة سنويًا وتوفر نحو 18 ألف طن من الوقود المكافئ، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات بنحو 48 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون.