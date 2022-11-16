شكرا لقرائتكم خبر عن مركز القاهرة ينظم جلسة حول "تعزيز الاستجابات المناخية المراعية لمنظور النوع واحتياجات المرأة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انطلاق فعاليات اليوم الذى تم تخصيصه لمناقشة قضايا احتياجات المرأة وتضمين منظور النوع فى إطار مؤتمر COP27 ، نظم مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بالتعاون مع سفارة السويد في القاهرة، جلسة يوم 14 نوفمبر تحت عنوان "تعزيز الاستجابات المناخية المراعية لمنظور النوع واحتياجات المرأة من أجل استدامة السلام"، وذلك بهدف مناقشة الاستجابات المتعلقة بمواجهة تداعيات تغير المناخ التي تراعي احتياجات المرأة من أجل تحقيق سلام مستدام.

تأتي هذه الجلسة في ضوء استخلاصات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، المنعقدة شهر يونيو الماضي، والتي أكدت على ضرورة النظر لاحتياجات المرأة في سياقات النزاعات المسلحة المتأثرة بتغير المناخ، خاصة لما ينتج عنها من مخاطر وتهديدات، فضلاً عن تأثيرها على زيادة معدلات النزوح القسري.





وقد تناولت الجلسة سبل الاستفادة من دور المرأة المحوري في تعزيز قدرة الشعوب على الصمود في مواجهة تداعيات تغير المناخ أخذا في الاعتبار تأثير المرأة الفعال داخل مجتمعاتها، كما أكدت النقاشات الثرية التي شهدتها الجلسة على ضرورة تعزيز الجهود المبذولة لضمان تمويل مناخي عادل وفرص متساوية في الحصول على الموارد، هذا بالإضافة إلى أهمية تطوير سبل تمويل المشروعات المتصلة بالتصدي للتهديدات المناخية لاسيما من خلال ضمان وصولها للمجتمعات المحتاجة لها بما فيها النساء والفتيات.





أدار الجلسة السيد السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولي، بمشاركة عدد من الخبراء المعنيين بقضايا النوع بما في ذلك السيد ماتياس فرومري، كبير مفاوضي السويد في مجال تغير المناخ، والسيد مانويل بيريرا، رئيس قسم الهجرة وتغير المناخ والحد من المخاطر البيئية بالمنظمة الدولية للهجرة، فضلاً عن مشاركة عدد من القيادات الشبابية النسائية المعنية بقضايا النوع والمناخ ومنهن فاتو جينج، المفاوضة المعنية بقضايا المناخ بدولة جامبيا ومؤسسة منظمة " عالم نظيف" Clean Earth Gambia ، وأولاسيمبو سوجينرين، الرئيسة التنفيذية للعمليات في مشروع "الأخت الشمسية" Solar Sister في نيجيريا، واللاتي أكدن من خلال الجلسة على أهمية تضمين احتياجات المرأة والمجتمعات المحلية عند تطوير الخطط وتصميم المشروعات في مجال تغير المتاخ والتنمية واعتماد الميزانيات الخاصة بها.