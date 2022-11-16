شكرا لقرائتكم خبر عن "تحصين الأطفال من الجماعات المتطرفة" ورشة عمل لمنظمة خريجى الأزهر بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بقرضوا - الصومال، ورشة عمل لطالبات معهد الصباح بمدينة جالكعيو، تحت عنوان "تحصين الأطفال من الانخراط في الجماعات المتطرفة"، بحضور عدد من طالبات وطلاب المعاهد.

وأشار خلال الورشة بشير سعيد معلم - عضو فرع المنظمة بالصومال، إلى أن هناك أمثلة واقعية للتطرف يجب تسليط الضوء عليها ومعرفة العوامل المساعدة لها والتأثيرات السلبية وما هو العلاج.

كما أوضح أن هذه الجماعات المتطرفة تسعى لتحقيق مآرب شخصية مقيتة، وضرب لهم أمثلة من الواقع فيما يحدث في الصومال وفي بعض دول العالم الإسلامي، كما حذر من خطورة وقوع الأطفال فريسة للأفكار المتشددة التي تودي بهم للانخراط في صفوفهم واستخدامهم كدروع بشرية في أعمال ارهابية والتسليح والتجنيد، مؤكدًا أن الدين الإسلامي الحنيف يتسم بالوسطية والاعتدال.