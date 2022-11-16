شكرا لقرائتكم خبر عن فرع خريجى الأزهر بمالى: علماء الأزهر يواجهون الفكر المتطرف بالفكر والثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمالي، محاضرة حول "تفسير بعض آيات القرآن الكريم التي تستخدمها الجماعات المتطرفة في استقطاب الشباب"، ألقاها الشيخ حماة الله صو، عضو الفرع المنظمة بمالي، وذلك بمسجد حمدالاي بالعاصمة بماكو، بحضور عدد كبير من فئات مختلفة.

تضمنت المحاضرة تصحيح التفسيرات المغلوطة عن الدين الإسلامي وأهمية دور الأزهر وعلمائه في الدعوة لضرورة مواجهة الإرهاب بالفكر والثقافة والعلم، والتأكيد على أهمية نشر الوعي ليعم الأمان على العالم الإسلامي، مؤكدا أن ما تفعله هذه الجماعات لا يقره أي دين أو قانون أو عرف.

كما حث الشيخ حماة الله، الحاضرين، على ضرورة توعية الشباب والنشء بقيم السلام والوسطية والتعايش مع الآخر؛ مما ينعكس إيجابيا على نهضة المجتمع وتقدمه.