شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: نستهدف تطبيق الذكاء الاصطناعى والحلول التكنولوجية داخل المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، وفد رفيع المستوى من أحد الشركات العالمية للحلول الاستشارية والتقنية، بالجناح المخصص للهيئة داخل الجناح الحكومي للمعارض بالمنطقة الخضراء لمؤتمر المناخ < >.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية،أن اللقاء يأتى في ظل اهتمام الهيئة بتطبيقات الذكاء الإصطناعى وتطويع الحلول التكنولوجية المبتكرة في جودة الخدمات الطبية المقدمة بها، حيث تُعد IBM العالمية أحد مقدمي الخدمات الموثوقين في هذا الإطار.

وتابع: استعرض اللقاء تعزيز فرص الشراكة بين الجانبين، وكيفية استغلال الحلول الرقمية الذكية التي تواكب التقنيات الحديثة، بما يدعم أهداف وتوجهات الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتكون هيئة رقمية ذكية، ومردود ذلك على التنمية المستدامة، والاستفادة من كافة التطبيقات وآليات التحول الرقمي، بما يضمن تطوير وتحديث منظومة العمل بكافة منشآت الهيئة، وكذا بما يتماشى مع التطورات العالمية والمستجدات التكنولوجية المتسارعة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن منظومة الميكنة وملف التحول الرقمي على رأس أولويات الهيئة، مؤكدًا على المُضي قُدمًا نحو تحقيق استراتيجية الهيئة الرامية أن تكون هيئة ذكية رقمية، ويأتي ذلك اتساقًا مع اهتمامات الدولة المصرية واستراتيجيتها للتحول الرقمي لجميع القطاعات والمشروعات، ومنها مشروع التأمين الصحي الشامل، لبناء مصر الرقمية تماشيًا مع الجمهورية الجديدة.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى السعي الدائم للهيئة، نحو الالتزام بتقديم حلول متميزة في تحليل البيانات وكيفية إداراتها والاستفادة من مخرجاتها، باستخدام أنظمة متطورة من الذكاء الاصطناعي بما يدعم نظم الرقمنة والميكنة، التي تضمن استمرار تحقيق الاستدامة والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا لدعم خطط التحول الأخضر، لافتًا أن الحلول الرقمية من شأنها تطوير قدرات العاملين، وأن التطبيقات المحدثة تخلق المرونة، وتيسر كافة السبل للتعامل مع أولويات وخطط هيئة الرعاية الصحية للفترة المقبلة.

وتابع: نؤكد على أهمية تعزيز الشراكات والتحالفات الاستراتيجية، وتسريع رحلة التحول الرقمي في المنظومة الصحية في مصر، مما يتوافق مع الأجندة الوطنية، مشيرًا إلى التطلع الدائم لرؤية نتائج متكاملة تسهم في ضمان استمرارية دعم التغطية الصحية الشاملة وتقدم الدعم الكامل في تحقيق الأهداف.