شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يوقع مذكرة تفاهم للشراكة مع الاتحاد الأوروبى بشأن الهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم حول استراتيجية الشراكة للهيدروجين الأخضر بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، كما شهد توقيع خطاب اعتماد مساهمة المفوضية الأوروبية لدعم محور الطاقة، ضمن برنامج NWAFE للماء والغذاء والطاقة بمبلغ يصل إلى أكثر من 35 مليون يورو.

وأكد شاكر خلال كلمته أن مذكرة التفاهم حول استراتيجية الشراكة للهيدروجين الأخضر بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى تعد حجر الأساس للتعاون المستقبلي بين الطرفين فى مجال الهيدروجين الأخضر.

وأعرب شاكر عن سعادته للمشاركة فى هذا الحدث الهام، مؤكدا على الدور الهام الذى يلعبه الاتحاد الأوروبي وجهوده فى دعم الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية فى مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الجديدة.

وأشار إلى التعاون السابق بين مصر والاتحاد الأوروبى، والذى يمتد إلى العقود الماضية، والذى أسفر عن نتائج مثمرة منها إطلاق مصر والاتحاد الأوروبى خطة عمل فى 2007 وتبعها توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية فى مجال الطاقة فى ديسمبر 2008 بالإضافة إلى التعاون فى إعداد وتحديث استراتيجية الطاقة وعدد من البرامج لتقديم الدعم الفنى والمالى لعدد من المشروعات وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد شاكر أن التغييرات المناخية أثبتت أنه لا يمكن لدولة بمفردها مواجهة التحديات لتأمين احتياجاتها من الطاقة لذا يجب تكاتف الجهود بين كافة الدول والتجمعات الإقليمية لنقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات وتعزيز السوق الإقليمية.

وأكد على أن الطاقات المتجددة هى المستقبل وهناك عدة مؤشرات تؤكد أننا بصدد التحول إلى المصادر النظيفة كالشمس والرياح بالإضافة إلى الاتجاه العالى والحاجة الملحة لخفض الانبعاثات.

وأشار الوزير إلى أنه تم خلال مؤتمر المناخ تشغيل المرحلة الأولى لمحطة هيدروجين أخضر بالعين السخنة والتى قام بافتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسى.