شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غرامات مخالفات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 قائمة بالغرامات المقررة للمخالفات داخل قطارات ومحطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة بالقاهرة الكبرى.

 غرامة شرطة تحصل بمعرفة افراد شرطة المترو

1- التدخين داخل المحطات والقطارات 200 جنيه.

2- إلقاء المخلفات داخل المحطات والقطارات 200 جنيه.

3- ركوب الرجال عربة السيدات فى الأوقات الغير مخصصة 200 جنيه.

1. استخدام أي آلات أو معدات بدون تصريح أو في عرض غير المخصص لها 200 جنيه.

2. مزاولة البيع في المحطات والقطارات دون تصريح 200 جنيه.

3. التسول في المحطات والقطارات 200 جنيه.

4. القيام بلصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات دون تصريح 200 جنيه.

5. تحصيل غرامة فورية عبور شريط سكة المترو 200 جنيه.

 غرامة فئة 50 جنيها..غرامة ركاب تحصل بمعرفة أفراد شركة المترو مشرفين ومفاجئين

1- السفر بدون تذكرة.

2- عدم استخدام التذكرة اثناء الدخول من البوابات.

3- استخدام تذكرة سبق استخدامها.

4- السفر بتذكرة بتخفيض لا يستحقه.

5- تجاوز المنطقة المحددة بالاشتراك.

 غرامة تأخير القطارات

• غرامة تأخير القطار نتيجة مخالفة أحد الركاب بمبلغ 300 جنيه للدقيقة الواحدة؛ حيث تعتبر هذه الغرامة كوسيلة لردع الراكب المخالف ولعدم تكرار المخالفة التي تؤدى الى تأخير القطارات.

• غرامة تأخير القطار نتيجة مخالفة أحدى الشركات بمبلغ 400 جنيه للدقيقة الواحدة؛ بالإضافة الي قيمة الأضرار الناتجة عن تأخير القطارات.