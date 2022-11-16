شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام حلف الناتو: لا مؤشرات على هجوم روسى ضد بولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ينس ستولتنبرج أمين عام حلف الناتو، إنه لا توجد مؤشرات لهجوم روسى على دول الناتو، مشددا على الدعم الكامل من جميع أعضاء الحلف لبولندا.

وأضاف « ستولتنبرج» في مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، سنواصل مراقبة الوضع وتقييمه لمعرفة ما إذا كان هناك المزيد مما يجب فعله لتقوية وجودنا هناك، كاشفا عن نية الحلف فى تحريك المزيد من منظومات الدفاع الجوى والمنظومات المضادة للطائرات المسيرة ناحية الجبهة الشرقية.

وشدد على أن الصاروخ الذى سقط في بولندا أطلق على الأرجح من الدفاعات الجوية الأوكرانية، مضيفا: "بحثنا الانفجار في بولندا وتم إبلاغنا من قبل البولنديين والعسكريين بتطورات التحقيق".