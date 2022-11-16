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انخفاض الحرارة غدا وأمطار ورياح مثيرة للرمال والصغرى بالقاهرة 16 درجة

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القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس ، انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد فرص أمطار خفيفة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب محافظة البحر الأحمر على حلايب وشلاتين، مع وجود شبورة مائية صباحا على الطرق، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس:  القاهرة العظمى 24  درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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