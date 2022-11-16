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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: 35 مليون يورو دعما من الإتحاد الأوروبى للطاقة بمصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، عن تقديره للاتحاد الأوروبي لدعم مصر في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى توقيع الشراكة الاستراتيجية للهيدروجين المتجدد بين مصر والاتحاد الأوروبى.
• أعرب عن تقديره للاتحاد الأوروبي لدعم مصر في مجال الطاقة المتجددة بعد توقيعه الشراكة الاستراتيجية للهيدروجين المتجدد
• تعد الاتفاقية حجر الزاوية فى التعاون المستقبلى بين الجانبين
• المفوضية الأوروبية تساهم بمبلغ 35 مليون يورو لدعم محور الطاقة فى مصر ضمن مبادرة " نُوّفى " لتوفير الغذاء والمياه
• تقليل تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر نتيجة التطور التكنولوجى
• توليد الطاقة الشمسية بسعر 2 سنت للكيلو وات فى الساعة يعد أقل تكلفة فى العالم
• العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى ممتدة لعقود طويلة خاصة فى مجال الطاقة
• لدينا الكثير من النتائج المقدرة بما فيها إطلاق خطة العمل بين الطرفين
• فضلا عن تمويل الكثير من المشروعات خاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة
• أدعو إلى مزيد من التعاون بين دول المنطقة لتعزيز الأسواق الإقليمية فى مجال الطاقة
• هناك مؤشرات واضحة فى التحرك نحو المصادر النظيفة للطاقة مثل الشمس والرياح