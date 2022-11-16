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وزير الكهرباء: 35 مليون يورو دعما من الإتحاد الأوروبى للطاقة بمصر.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، عن تقديره للاتحاد الأوروبي لدعم مصر في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى توقيع الشراكة الاستراتيجية للهيدروجين المتجدد بين مصر والاتحاد الأوروبى.

 

 

 

• أعرب عن تقديره للاتحاد الأوروبي لدعم مصر في مجال الطاقة المتجددة بعد توقيعه الشراكة الاستراتيجية للهيدروجين المتجدد 

 

• تعد الاتفاقية حجر الزاوية فى التعاون المستقبلى بين الجانبين

 

• المفوضية الأوروبية تساهم بمبلغ 35 مليون يورو لدعم محور الطاقة فى مصر ضمن مبادرة " نُوّفى " لتوفير الغذاء والمياه

 

• تقليل تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر نتيجة التطور التكنولوجى

 

• توليد الطاقة الشمسية بسعر 2 سنت للكيلو وات فى الساعة يعد أقل تكلفة فى العالم 

 

• العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى ممتدة لعقود طويلة خاصة فى مجال الطاقة

 

• لدينا الكثير من النتائج المقدرة بما فيها إطلاق خطة العمل بين الطرفين 

 

• فضلا عن تمويل الكثير من المشروعات خاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة

 

• أدعو إلى مزيد من التعاون بين دول المنطقة لتعزيز الأسواق الإقليمية فى مجال الطاقة

 

• هناك مؤشرات واضحة فى التحرك نحو المصادر النظيفة للطاقة مثل الشمس والرياح

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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