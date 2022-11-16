شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: 35 مليون يورو دعما من الإتحاد الأوروبى للطاقة بمصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، عن تقديره للاتحاد الأوروبي لدعم مصر في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى توقيع الشراكة الاستراتيجية للهيدروجين المتجدد بين مصر والاتحاد الأوروبى.