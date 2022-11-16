شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 36 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بأطفيح على مساحة 6 آلاف متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمركز ومدينة أطفيح، وذلك ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية لتحقيق الانضباط.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتائج الحملات التى تم تنفيذها بمركز أطفيح والتى أسفرت عن إزالة 36 حالة تعدٍ وبناء مخالف على الأراضى الزراعية بمساحة 6340م2.

وشملت الحالات التى تمت إزالتها 10 حالات بقرى منيل السلطان والحلف الشرقى ونزلة ترجم بمساحة 1525م فى المهد، بالإضافة إلى إزالة 6 تعديات على الأرض الزراعية بقرية صول على مساحة 1075م فى المهد و4 حالات بقرية الحلف الشرقى ومنيل السلطان فى المهد على مساحة 535م2.

كما شملت الحملة إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 3225م بقرى الصالحية ومنية الرقة والحلف الشرقى ومنيل السلطان.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدوري علي المواقع التي تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال اى مخالفات واتخاذ كافه الاجراءات القانونية.



إزالة 36 تعد على الأراضى الزراعية بأطفيح



إزالة التعديات بأطفيح



إزالة التعديات بمركز أطفيح