شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل توقيع مذكرة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت مصر ومفوضية الاتحاد الأوربى مذكرة تفاهم فيما يخص مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ وذلك خلال جلسة عقدت اليوم الأربعاء ضمن فعاليات قمة المناخ ؛ بحضور فرانز تيميرمانز نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.



التوقيع

ومن جانبه أعرب فرانز تيميرمانز؛ عن سعادته بالتعاون مع دولة بحجم مصر والتعاون في مجال الهيدروجين الاخضر؛ ودعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفى"؛ محور الترابط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وهذه المنصة الوطنية تتضمن مجموعة من المشروعات التي تتنوع بين مجالي التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي أطلقتها مصر مؤخرًا وكجزء من مواجهة تحديات التغييرات المناخية هو امتداد للتعاون الممتد بين مصر والاتحاد الأوربى .

وأشار فرانز إلى أن التحديات تزداد يوما تلو الآخر مع تزايد حجم التغيرات المناخية وأزمة الطاقة العالمية فرضت تحديات كبيرة على الدول لتأمين احتياجاتها.

والطريقة المثلى لمواجهة ذلك الاعتماد على إنتاج الهيدروجين الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة وهذا يقابله أيضا تحديات .

أضاف أن مصر دولة مثالية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ؛ فهى دوله كبيرة فى المنطقة وفى القارة الافريقية وهى سوق واسعة جدا؛ لديها كافة الإمكانات اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ونحن ندعم تلك الجهود ؛ وقد اتخذت مصر إجراءات عدة لزيادة الاعتماد على الهيدروجين الأخضر؛ وأعلن الرئيس السيسى عن إطلاق المرحلة الأولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة.

وتم خلال الجلسة طرح الخطوات المستقبلية بشأن العمل المشترك لدعم المشروعات الخضراء والمشروعات التي تتنوع بين مجالي التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، والانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ؛ بهدف تسريع أجندة العمل المناخي وحشد التمويلات التنموية والاستثمارات الخاصة ومنح الدعم الفني لقائمة من المشروعات الخضراء.

وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ ،في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة،والمساهمة في إنقاذ البشرية.

ويشهد مؤتمر الأطراف cop27 مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول ، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم ،وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة فى المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضى قدما فى الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامى يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.

وتسعى مصر، التي عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا، على تهيئة الأجواء لحث جميع الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتي يمكن من خلالها تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادي كوارثها المدمرة.

ويهتم مؤتمر cop27 بتعزيز البعدين الإقليمى والمحلى للعمل المُناخى من خلال مبادرتين غير مسبوقتين، وهى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأسفرت عن نحو 400 مشروع إقليمى على مستوى العالم، حيث سيتم عرض 60 منها خلال مؤتمر شرم الشيخ لبدء التنفيذ الفعلى لها، ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية، وسيتم عرض نتائجها خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل التنموى والمُناخي.