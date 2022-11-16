شكرا لقرائتكم خبر عن سرقات الكهرباء هتعرضك للخطر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العديد من المواطنين لا يدركون حجم الخطورة التى يتعرضون لها بسبب اللجوء لسرقة التيار الكهربائي، علاوة الضرر الفنى الناتج عن الانقطاع وضعف الجهد والتذبذب المستمر فى التيار وخاصة خلال أشهر الصيف علاوة على تعرض حياة المواطنين للخطر بسبب حوادث الماس الكهربائي، وفيما يلي الأضرار التي تقع على المواطن بسبب سرقات التيار:

1- زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي.

2- انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.

3- تذبذب في الجهد الكهربائي و الذى قد يؤدى إلى حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.

وفيما يلي العقوبات والغرامات التى حددها قانون الكهرباء:

-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

-مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهر كحد أقصى.

-فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

- فى جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.