شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى فى cop27: مصر مستعدة لتقديم خبراتها الكبيرة فى إدارة المياه لإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري محمد عبد الله فارح، وزير الدولة للطاقة والموارد المائية الصومالى، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27، للتباحث حول مجالات التعاون الثنائى الحالية بين البلدين، وسُبل تعزيز هذا التعاون مستقبلاً خاصة فى ظل تشابه التحديات التى تواجهها البلدين فى مجال المياه.

وأكد سويلم على استعداد مصر لتقديم خبراتها الكبيرة فى مجال إدارة المياه لاشقائها الافارقة، وذلك فى إطار التعاون "جنوب - جنوب"، موضحاً أن الوزارة تُقدم بالفعل كافة أشكال الدعم للدول الأفريقية الشقيقة من خلال تنفيذ مشروعات مختلفة بالعديد من هذه الدول، أو من خلال تدريب المتخصصين الأفارقة بالمركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة ومركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، خاصة في ظل إستعداد مصر لتكون مركزاً إفريقيا للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

من جانبه، أكد السيد عبد الله فارح على دعم الصومال لـ "مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه" والتي أطلقتها مصر رسمياً خلال "يوم المياه" الذى عُقد يوم 14 نوفمبر الجارى ضمن فعاليات مؤتمر المناخ ، مشيراً لرغبة بلاده في قيام مصر بتوفير المزيد من الدورات التدريبية للجانب الصومالى لرفع قدرات العاملين في قطاع المياه من الصوماليين لمواجهة التحديات المائية بدولة الصومال.