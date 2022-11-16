شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تقديم الخدمات العاجلة للأسر المتضررة من الأزمات والكوارث الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر المصرى، على هامش فعاليات قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغیر المناخ "27-COP" بشرم الشيخ.

وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، حيث يأتي بروتوكول التعاون المشترك فى إطار الأسس التنموية التي تنتهجها الحكومة المصرية في الارتقاء ودعم القيم الإنسانية وحرص مؤسسات المجتمع المدني على تقديم الدعم والخدمات العاجلة للأسر التي تضررت من الأزمات والكوارث الطبيعية والاستجابة للأزمات والطوارئ والتدخلات السريعة على مستوى الجمهورية.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون والشراكة الاستراتيجية تحت مظلة ودعم وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحقيق الاستجابة للأزمات والطوارئ والتدخلات السريعة على مستوى الجمهورية، بما يمتلكه الطرفان من خبرات وموارد ومتطوعين في نفس المجال، والعمل على تعظيم هذه الموارد بما يحقق الخدمات بجودة وسرعة أكبر.

ووفقا لنصوص البرتوكول تلتزم وزارة التضامن الاجتماعى بوضع سياسة استهداف الأسر والفئات الأكثر احتياجاً للتدخل وتحديد معايير تقديم الخدمات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة والتنسيق بين الجهات الشريكة فى تنفيذ التدخلات، بينما يلتزم الهلال الأحمر المصري بتقديم الخبرات والتدريبات اللازمة لرفع كفاءة الشباب في مجال إدارة الأزمات والطوارئ والاستجابة السريعة والدعم النفسي وإدارة غرفة العمليات المركزية المشتركة لتنسيق الجهود.