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شكرا لقرائتكم خبر عن أخلاقنا الجميلة.. كيف تتعامل مع المصابين بأزمات نفسية؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشعر البعض بالضعف أو التعب النفسى أكثر من البدنى إذا مر بأزمة ما أو بالضغوطات المختلفة مثل الضغط فى العمل وفى الاجتماعيات بين الأصدقاء والزملاء، والضغط الأسرى، وهناك من يشعر بأنه يحتاج لدعم فيطلب من أحد المقربين له قبل اللجوء للمتخصص النفسى، فماذا لو كنت أنت الشخص الذى طلب منه المساعدة؟ نستعرض بعض الخطوات التى تجعلك تدعم شخصا يعانى من أزمة نفسية.
• إعطاؤه مساحة للتحدث، والاستماع إلى ما يشعر به، ومعرفة ما يحتاجه
- طمأنته بإخباره أنه ليس بمفرده وأنك بجانبه دائما فى أى وقت
• البقاء هادئاً هى الطريقة الصحيحة لمساعدة صديقك ومساعدة نفسك فى الوصول لحل لمشاكله ومعرفة ما بداخله وكيفية التخلص من الأذى النفسى الذى يمر به
• عليك بالصبر والتأكيد لصديقك أنك معه مهما طال وقت الحديث وأنك لا تتركه أبدا
• اعطه الفرصة ليطلب الطريقة المناسبة التى تساعده بها
• إبقاء الأمور طبيعية بينكما قدر الإمكان، ويمكن إشراك صديقك فى المناسبات الاجتماعية أو الدردشة حول أشياء أخرى من حياتك