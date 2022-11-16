شكرا لقرائتكم خبر عن أخلاقنا الجميلة.. كيف تتعامل مع المصابين بأزمات نفسية‎؟ ‎إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشعر ‏البعض بالضعف أو التعب النفسى أكثر من البدنى إذا مر بأزمة ما أو بالضغوطات ‏المختلفة مثل الضغط فى العمل وفى الاجتماعيات بين الأصدقاء والزملاء، والضغط ‏الأسرى، وهناك من يشعر بأنه يحتاج لدعم فيطلب من أحد المقربين له قبل اللجوء ‏للمتخصص النفسى، فماذا لو كنت أنت الشخص الذى طلب منه المساعدة؟ نستعرض بعض الخطوات التى تجعلك تدعم شخصا يعانى من أزمة نفسية.

• إعطاؤه مساحة للتحدث، والاستماع إلى ما يشعر به، ومعرفة ما يحتاجه

- طمأنته ‏بإخباره أنه ليس بمفرده وأنك ‎بجانبه‎ ‎دائما فى أى وقت ‎

• البقاء هادئاً هى الطريقة‎ ‎الصحيحة‎ ‎لمساعدة صديقك ومساعدة نفسك ‏فى الوصول لحل لمشاكله ومعرفة ما بداخله وكيفية التخلص من الأذى النفسى الذى يمر به‎

• عليك ‏بالصبر والتأكيد لصديقك‎ ‎أنك‎ ‎معه مهما طال وقت الحديث‎ ‎وأنك‎ ‎لا تتركه أبدا‎

• اعطه الفرصة ليطلب الطريقة المناسبة التى تساعده بها ‎‎

• إبقاء الأمور طبيعية بينكما قدر الإمكان، ويمكن إشراك صديقك فى المناسبات الاجتماعية أو الدردشة حول أشياء أخرى ‏من حياتك‎